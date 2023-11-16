مجلس الوزراء كلّف وزير الإتصالات جوني القرم إعداد دراسة تتعلق بكل ما يحيط بتلزيم البريد ورفعها إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل والدراسة تشمل أيضًا موضوع تزويد لبنان بالإنترنت عبر ستار لينك

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