مريض بحاجة إلى دم من فئة O- في مستشفى الجعيتاوي... للتبرع الإتصال على الرقم: 70716376

أبو الحسن بعد زيارة الجميل: الزيارة تأتي إستكمالًا للتواصل القائم بين الحزبين وأكدنا ضرورة تمتين الواقع السياسي اللبناني وهذا يكون بتلافي الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية ونحن منفتحون دائمًا للتلاقي من أجل الوصول إلى مرحلة نستطيع فيها إنتخاب الرئيس

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