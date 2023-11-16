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مجلس الوزراء قرر الطلب من موظفي الدوائر العقارية الحضور إلى الإدارات وممارسة عملهم كالمعتاد ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل

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2023-11-16 | 04:24
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مجلس الوزراء قرر الطلب من موظفي الدوائر العقارية الحضور إلى الإدارات وممارسة عملهم كالمعتاد ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل
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مجلس الوزراء قرر الطلب من موظفي الدوائر العقارية الحضور إلى الإدارات وممارسة عملهم كالمعتاد ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل

 
 
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