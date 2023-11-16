النائب فؤاد مخزومي للـLBCI: كنت أتوقّع من ميقاتي أن يثبّت سعر الصرف قبل أن يتحدّث عن حلّ لغزة وهو لم يعرض علينا خطة السلام وبدل ان نتحدّث عن خطة طوارئ يجب أن نتحدث عن كيفية عدم جرّ لبنان الى حرب

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