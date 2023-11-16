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مخزومي للـ LBCI: هناك تفهّم بأنّ لبنان لا يمكنه تحمل عبء النزوح السوري لكن الانقسام العمودي لا يحسّن الشروط
آخر الأخبار
2023-11-16 | 14:01
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مخزومي للـ LBCI: هناك تفهّم بأنّ لبنان لا يمكنه تحمل عبء النزوح السوري لكن الانقسام العمودي لا يحسّن الشروط
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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