مخزومي للـ LBCI: واضح كان يتحضر لما يحصل اليوم وهذا ما يؤكده عندما طلبت السعودية ترك رعاياها قبل مشاكل عين الحلوة وكان هناك تدريب يحصل لأمر ما

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك