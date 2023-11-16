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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: جنودنا عثروا على فتحة نفق ومركبة بها أسلحة داخل مجمع مستشفى الشفاء

آخر الأخبار
2023-11-16 | 14:43
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: جنودنا عثروا على فتحة نفق ومركبة بها أسلحة داخل مجمع مستشفى الشفاء
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: جنودنا عثروا على فتحة نفق ومركبة بها أسلحة داخل مجمع مستشفى الشفاء

 
 
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