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o
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o
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o
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إنخفاض في أسعار المحروقات...
آخر الأخبار
2023-11-17 | 02:02
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إنخفاض في أسعار المحروقات...
انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 2000 ليرة لبنانية.
كما انخفض سعر المازوت 24000 ليرة لبنانية.
وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- البنزين 95 أوكتان: 1574.000 ليرة لبنانية
- البنزين 98 أوكتان: 1614.000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1587.000 ليرة لبنانية
- الغاز: 950.000 ليرة لبنانية.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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