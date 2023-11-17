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أوجيرو: توقف الخدمة في سنترالي برمانا وبعبدات بسبب الضغط على المولدات

آخر الأخبار
2023-11-17 | 03:10
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أوجيرو: توقف الخدمة في سنترالي برمانا وبعبدات بسبب الضغط على المولدات
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أوجيرو: توقف الخدمة في سنترالي برمانا وبعبدات بسبب الضغط على المولدات

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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