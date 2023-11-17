عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم للـLBCI: مصر مدركة أنّ إبعاد الفلسطينيين إلى سيناء هو تهجير لهم وأخذت قرارًا صارمًا في اتصالات معلنة وغير معلنة لرفض ذلك رغم العروض المالية المقدّمة لها منذ اليوم الأول من الحرب

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