هاشم للـLBCI: لبنان رفض سابقًا إبعاد قادة فلسطينيين عسكريين إليه وسيظل رافضًا ومجرد القبول يشكل تآمرًا على الفلسطينيين

"1 من كل 10 أطفال يولدون قبل الأوان في كل أنحاء العالم"... في اليوم العالمي للولادات المبكرة: التعاطف أساس!

"1 من كل 10 أطفال يولدون قبل الأوان في كل أنحاء العالم"... في اليوم العالمي للولادات المبكرة: التعاطف أساس!

عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم للـLBCI: مصر مدركة أنّ إبعاد الفلسطينيين إلى سيناء هو تهجير لهم وأخذت قرارًا صارمًا في اتصالات معلنة وغير معلنة لرفض ذلك رغم العروض المالية المقدّمة لها منذ اليوم الأول من الحرب