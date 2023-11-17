‌‏المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة وحقّقنا إصابات مباشرة

إطلاق صاروخ موجه على مستوطنة عرب العرامشة وموقع الجرداح مقابل بلدتي علما الشعب والضهيرة في القطاع الغربي بينما نفذت الطائرات الاسرائيلية غارة على أطراف بلدتي شيحين والضهيرة كما يسجل قصف متقطع على اطراف اللبونة وعلما الشعب

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