‌‏المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة ‏وحقّقنا إصابات مباشرة

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هاشم للـLBCI: المطلوب الحفاظ على المؤسسة العسكرية فكتلتنا ترفض شغور مركز قيادة الجيش ولم نطرح الملف بشكل نهائي مع حزب الله لكنّ الحزب حتمًا يتّبع المنهج نفسه اي تجنب الشغور