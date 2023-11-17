بوريل: الحرب في غزة أكدت لنا أنه لا يمكن ترك القضية الفلسطينية دون حل وهناك عنف متزايد للمستوطنين في الضفة الغربية وشددنا على الجانب الإسرائيلي أنه يجب السيطرة على العنف

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