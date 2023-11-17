حماس: ما يحصل في مجمع الشفاء الطبي إبادة ممنهجة لكل من هو داخل المستشفى تحدث تحت سمع وبصر العالم ونحمل الرئيس بايدن وإدارته المسؤولية المباشرة عن جريمة التطهير العرقي التي ينفذها الإحتلال في المستشفى

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