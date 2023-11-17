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o
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24
o
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o
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كتائب القسام: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين
آخر الأخبار
2023-11-17 | 11:12
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كتائب القسام: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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