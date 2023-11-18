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o
متن
25
o
كسروان
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o
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o
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o
البقاع
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-11-17 | 23:39
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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