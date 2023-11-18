مصدر طبي لـ"الجزيرة": وصول جثامين 63 شهيدا إلى المستشفى الإندونيسي في غزة منذ فجر اليوم

مصدر طبي لـ"الجزيرة": وصول جثامين 63 شهيدا إلى المستشفى الإندونيسي في غزة منذ فجر اليوم

المقاومة الإسلامية:‏ إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها الساعة 1:45 من فجر يوم السبت وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل ‏