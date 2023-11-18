آلان عون للـLBCI: الاكثرية في الحكومة أو في مجلس النواب لم تتكوّن بعد في موضوع قائد الجيش ومن الآن والى حين الوصول الى الاستحقاق سنرى مَن مِن الكتل سيطور موقفه من أجل تلافي الشغور والأساس الذي يجب أن يكون لدى الجميع هو منع الفراغ في مؤسسة الجيش

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