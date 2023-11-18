طيران الجيش الاسرائيلي شن قبل قليل غارة جوية على منطقة اللبونة في الناقورة وأطلق صاروخين باتجاه المنطقة

آلان عون للـLBCI: لكي نحمي الجيش يجب أن نجنّبه التجاذبات الشخصيّة ويفترض لمن يرفض التمديد أن يكون لديه حجّة منطقيّة لذلك ولمن يتحمّس للتمديد أن تكون حجته منطقية وليس التعاطي بكيدية

آلان عون للـLBCI: لكي نحمي الجيش يجب أن نجنّبه التجاذبات الشخصيّة ويفترض لمن يرفض التمديد أن يكون لديه حجّة منطقيّة لذلك ولمن يتحمّس للتمديد أن تكون حجته منطقية وليس التعاطي بكيدية

آلان عون للـLBCI: الاكثرية في الحكومة أو في مجلس النواب لم تتكوّن بعد في موضوع قائد الجيش ومن الآن والى حين الوصول الى الاستحقاق سنرى مَن مِن الكتل سيطور موقفه من أجل تلافي الشغور والأساس الذي يجب أن يكون لدى الجميع هو منع الفراغ في مؤسسة الجيش