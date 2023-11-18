آلان عون للـLBCI: الأساس الذي يجب أن يكون لدى الجميع هو منع الشغور في قيادة الجيش وتخفيف الضغط عن هذه المؤسسة من ناحية التجاذب حولها

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك