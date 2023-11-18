آلان عون للـLBCI: في موضوع الرئاسة انتقلنا من "البرّاد الى الثلاجة" لأن هناك توازنًا سلبيًّا داخليًا أما خارجيًا فالاصدقاء مهتمّون بموضوع غزة والوضع الامني

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