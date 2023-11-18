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المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في خلة وردة ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة‏

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2023-11-18 | 03:48
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المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في خلة وردة ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة‏
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المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في خلة وردة ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة‏

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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