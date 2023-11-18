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o
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o
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o
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o
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وزارة الصحة التابعة لحماس تؤكد أن الأطفال الخدج لا يزالون في مستشفى الشفاء
آخر الأخبار
2023-11-18 | 04:03
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وزارة الصحة التابعة لحماس تؤكد أن الأطفال الخدج لا يزالون في مستشفى الشفاء
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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