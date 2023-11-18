هادي أبو الحسن للـLBCI: يبدو حتى هذه اللحظة ألا شيء محسوما حول مصير منصب قائد الجيش ولكن لا بد أن يستقيم المنطق في هذا الاستحقاق والمنطق يقول التمديد لقائد الجيش الحالي

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قيادة الجيش: تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومطلوبين أثناء عملية دهم في حي الشراونة وقد نتجت عن ذلك إصابة أحد المطلوبين من دون وقوع إصابات بين العسكريين