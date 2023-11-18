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هادي أبو الحسن للـLBCI: يبدو حتى هذه اللحظة ألا شيء محسوما حول مصير منصب قائد الجيش ولكن لا بد أن يستقيم المنطق في هذا الاستحقاق والمنطق يقول التمديد لقائد الجيش الحالي

آخر الأخبار
2023-11-18 | 04:11
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هادي أبو الحسن للـLBCI: يبدو حتى هذه اللحظة ألا شيء محسوما حول مصير منصب قائد الجيش ولكن لا بد أن يستقيم المنطق في هذا الاستحقاق والمنطق يقول التمديد لقائد الجيش الحالي
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هادي أبو الحسن للـLBCI: يبدو حتى هذه اللحظة ألا شيء محسوما حول مصير منصب قائد الجيش ولكن لا بد أن يستقيم المنطق في هذا الاستحقاق والمنطق يقول التمديد لقائد الجيش الحالي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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