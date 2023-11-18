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استهداف موقع مسكفعام بالصواريخ الموجهة قابله رد اسرائيلي على اطراف حولا وتوجّه عناصر الكتيبة الاندونيسية الموجودة في القطاع الشرقي الى الملاجئ
آخر الأخبار
2023-11-18 | 06:50
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استهداف موقع مسكفعام بالصواريخ الموجهة قابله رد اسرائيلي على اطراف حولا وتوجّه عناصر الكتيبة الاندونيسية الموجودة في القطاع الشرقي الى الملاجئ
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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