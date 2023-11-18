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القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: الجيش الإسرائيلي يرتكب المجازر في المناطق التي يدعي أنها آمنة

آخر الأخبار
2023-11-18 | 09:21
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القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: الجيش الإسرائيلي يرتكب المجازر في المناطق التي يدعي أنها آمنة
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القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: الجيش الإسرائيلي يرتكب المجازر في المناطق التي يدعي أنها آمنة

 
 
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