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المقاومة اللإسلامية تعلن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية
آخر الأخبار
2023-11-18 | 10:25
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المقاومة اللإسلامية تعلن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية
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المقاومة اللإسلامية تعلن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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