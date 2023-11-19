رشقة من الصواريخ على مستوطنة "شلومي" في الجليل الغربي من جنوب لبنان

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الوكالة الوطنية للاعلام: توقف شبكة ارسال "ألفا" بشكل كامل عن منطقة ميس الجبل ومحيطها نتيجة القصف الإسرائيلي المعادي الذي طاول بلدة محيبيب عصر أمس