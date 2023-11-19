احصاءات غرفة التحكم المروري: 5 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

المدير العام للمستشفيات بغزة للجزيرة: فريق من منظمة الصحة العالمية سيتجه لمجمع الشفاء لإخراج 32 طفلا من الخدج

المدير العام للمستشفيات بغزة للجزيرة: فريق من منظمة الصحة العالمية سيتجه لمجمع الشفاء لإخراج 32 طفلا من الخدج

الوكالة الوطنية للاعلام: توقف شبكة ارسال "ألفا" بشكل كامل عن منطقة ميس الجبل ومحيطها نتيجة القصف الإسرائيلي المعادي الذي طاول بلدة محيبيب عصر أمس