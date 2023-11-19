الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المدير العام للمستشفيات بغزة للجزيرة: وفاة 4 من أصل 36 من الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي

آخر الأخبار
2023-11-19 | 02:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المدير العام للمستشفيات بغزة للجزيرة: وفاة 4 من أصل 36 من الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المدير العام للمستشفيات بغزة للجزيرة: وفاة 4 من أصل 36 من الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

العام

للمستشفيات

للجزيرة:

الأطفال

الخدج

الشفاء

الطبي

LBCI التالي
المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا صباح اليوم موقع الضهيرة ونقطة ‏الجرداح بالأسلحة المناسبة
المدير العام للمستشفيات بغزة للجزيرة: فريق من منظمة الصحة العالمية سيتجه لمجمع الشفاء لإخراج 32 طفلا من الخدج
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:36

الراعي: لا يحق لكم أيها المعطلون الاستمرار في عدم انتخاب رئيس ولا يحق لكم أن تخلقوا أزمات وعقد جانبية بدلا من المباشرة الفورية بإنتخاب رئيس فتحل عقدكم ولا يحق لكم أن تتلاعبوا بإستقرار المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة الجيش

LBCI
آخر الأخبار
05:35

الراعي: الحكومة منقسمة على ذاتها بسبب المقاطعين الدائمين وبالتالي تتعثّر في موضوع صلاحياتها والشعب يتأثر فقرا بهذه الممارسات

LBCI
آخر الأخبار
05:34

الراعي: المجلس النيابي لا يقوم عمدا بواجبه الأول والأساسي وهو إنتخاب رئيس للجمهورية ويغيّب السلطة العليا في البلاد منذ سنة فيتعثر هذا المجلس النيابي ويفقد مسؤوليته في التشريع والمحاسبة والمساءلة

LBCI
آخر الأخبار
05:02

رئيس الوزراء القطري: تحديات "بسيطة" متبقية في مفاوضات تبادل رهائن بين إسرائيل وحماس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:36

الراعي: لا يحق لكم أيها المعطلون الاستمرار في عدم انتخاب رئيس ولا يحق لكم أن تخلقوا أزمات وعقد جانبية بدلا من المباشرة الفورية بإنتخاب رئيس فتحل عقدكم ولا يحق لكم أن تتلاعبوا بإستقرار المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة الجيش

LBCI
آخر الأخبار
05:35

الراعي: الحكومة منقسمة على ذاتها بسبب المقاطعين الدائمين وبالتالي تتعثّر في موضوع صلاحياتها والشعب يتأثر فقرا بهذه الممارسات

LBCI
آخر الأخبار
05:34

الراعي: المجلس النيابي لا يقوم عمدا بواجبه الأول والأساسي وهو إنتخاب رئيس للجمهورية ويغيّب السلطة العليا في البلاد منذ سنة فيتعثر هذا المجلس النيابي ويفقد مسؤوليته في التشريع والمحاسبة والمساءلة

LBCI
آخر الأخبار
05:02

رئيس الوزراء القطري: تحديات "بسيطة" متبقية في مفاوضات تبادل رهائن بين إسرائيل وحماس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:21

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: هناك ازدواجية معايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث للأشقاء في غزة

LBCI
امن وقضاء
08:56

تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومطلوبين أثناء عملية دهم في حي الشراونة – بعلبك

LBCI
فنّ
2023-11-15

دكتور فود يصوّر شروق وهي تنجب طفلهما.. هجوم لاذع يطال الثنائي بعد نشر الفيديو على يوتيوب! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-11-16

سمعت ضجة في المطبخ فدخلت مسرعة وأطلقت النار... هوية المصاب صادمة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:02

على الحدود... الحاجة أمّ الاختراع ولو تحت القصف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

حصار فإقتحام فإخلاء.. مستشفى الشفاء تُرك لمصيره

LBCI
أخبار دولية
14:52

نتنياهو: لا يمكن وضع إدارة مدنية في غزة تدعم الإرهاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

في الاسبوع العالمي لحوادث السير... مبادرة لتأهيل السائقين ببرامج مستحدثة تحاكي المعايير الدولية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

شاحنة الوقود تشعل الصراعات الإسرائيليّة الداخليّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

مهرجان "بيروت ترنم" يعيد الحياة إلى مدينة الحياة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

وقود لغزّة…بالقطّارة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

مزارعو الزيتون في الجنوب ... الصمود الإقتصادي يتفوق على الصمود الوجودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مدارس قطاع غزة ولاجئيهم في مرمى النيران الإسرائيلية مجدداً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
23:00

للمرة الأولى... حسناء من نيكاراغوا تفوز بلقب "ملكة جمال الكون" (فيديو)

LBCI
منوعات
20:30

إطلالة حيوية... شاهدوا المرور الأول لمايا أبو الحسن في حفل انتخاب ملكة جمال الكون (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
14:30

ردّ فعلها غير متوقع... ماذا قالت نضال الأحمدية عندما طلب منها ارتداء الكوفية الفلسطينية؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:45

عشرات القتلى والجرحى في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة

LBCI
حال الطقس
01:08

المنخفض الجوي مستمر والثلوج تلامس هذا الارتفاع... اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
آخر الأخبار
15:12

الجزيرة نقلًا عن المتحدث العسكري الإسرائيلي: كشفنا فتحة نفق في مستشفى الشفاء صباح اليوم وسوف ننشر صورا

LBCI
فنّ
05:40

"يحتاجون مستشفى المجانين".. نضال الأحمدية تهاجم بعض عشاق إليسا والأخيرة تؤيّدها في تعليق صادم!

LBCI
فنّ
06:52

مفاجأة... هل دخل جوزيف عطية القفص الذهبي؟ (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More