الراعي: الحكومة منقسمة على ذاتها بسبب المقاطعين الدائمين وبالتالي تتعثّر في موضوع صلاحياتها والشعب يتأثر فقرا بهذه الممارسات

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الراعي: لا يحق لكم أيها المعطلون الاستمرار في عدم انتخاب رئيس ولا يحق لكم أن تخلقوا أزمات وعقدا جانبية بدلا من المباشرة الفورية بإنتخاب رئيس فتحل عقدكم ولا يحق لكم أن تتلاعبوا بإستقرار المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة الجيش