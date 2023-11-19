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16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
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o
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o
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الراعي: الحكومة منقسمة على ذاتها بسبب المقاطعين الدائمين وبالتالي تتعثّر في موضوع صلاحياتها والشعب يتأثر فقرا بهذه الممارسات
آخر الأخبار
2023-11-19 | 05:35
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الراعي: الحكومة منقسمة على ذاتها بسبب المقاطعين الدائمين وبالتالي تتعثّر في موضوع صلاحياتها والشعب يتأثر فقرا بهذه الممارسات
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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الراعي: لا يحق لكم أيها المعطلون الاستمرار في عدم انتخاب رئيس ولا يحق لكم أن تخلقوا أزمات وعقدا جانبية بدلا من المباشرة الفورية بإنتخاب رئيس فتحل عقدكم ولا يحق لكم أن تتلاعبوا بإستقرار المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة الجيش
الراعي: المجلس النيابي لا يقوم عمدا بواجبه الأول والأساسي وهو إنتخاب رئيس للجمهورية ويغيّب السلطة العليا في البلاد منذ سنة فيتعثر هذا المجلس النيابي ويفقد مسؤوليته في التشريع والمحاسبة والمساءلة
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