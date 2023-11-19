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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا تجمعات متعددة لجنود الإحتلال الإسرائيلي ‏قرب موقع المرج وفي حرش راميم ومحيط ثكنة هونين اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأوقعنا ‏فيها إصابات مؤكدة

آخر الأخبار
2023-11-19 | 09:54
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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا تجمعات متعددة لجنود الإحتلال الإسرائيلي ‏قرب موقع المرج وفي حرش راميم ومحيط ثكنة هونين اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأوقعنا ‏فيها إصابات مؤكدة
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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا تجمعات متعددة لجنود الإحتلال الإسرائيلي ‏قرب موقع المرج وفي حرش راميم ومحيط ثكنة هونين اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأوقعنا ‏فيها إصابات مؤكدة

 
 
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