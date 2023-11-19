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كتائب القسام: إستهدفنا منزلًا في منطقة جحر الديك به عدد كبير من جنود الإحتلال وأوقعنا من بقي فيه بين قتيل وجريح

آخر الأخبار
2023-11-19 | 10:35
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كتائب القسام: إستهدفنا منزلًا في منطقة جحر الديك به عدد كبير من جنود الإحتلال وأوقعنا من بقي فيه بين قتيل وجريح
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كتائب القسام: إستهدفنا منزلًا في منطقة جحر الديك به عدد كبير من جنود الإحتلال وأوقعنا من بقي فيه بين قتيل وجريح

 
 
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