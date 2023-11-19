الناطق بإسم أنصار الله: نفذنا عملية عسكرية في البحر الأحمر حيث استولينا على سفينة إسرائيلية واقتدناها مع طاقمها ونؤكد إستمرارنا في العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني حتى توقف العدوان على غزة

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