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حكومة حماس تعلن إرتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 ألف قتيل

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2023-11-19 | 12:15
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حكومة حماس تعلن إرتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 ألف قتيل
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حكومة حماس تعلن إرتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 ألف قتيل

 
 
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