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16
o
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o
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كتائب القسام: دمرنا 29 آلية صهيونية اليوم في منطقة التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون
آخر الأخبار
2023-11-19 | 12:25
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كتائب القسام: دمرنا 29 آلية صهيونية اليوم في منطقة التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون
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