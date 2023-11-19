القيادي في حماس أسامة حمدان: الإحتلال هو من ارتكب مجزرة يوم 7 أكتوبر بقصف إحتفال شارك فيه 4 آلاف شخص ونطالب الإدارة الأميركية وبايدن بالتراجع عن موقفهم الداعم للإحتلال وعدوانه

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