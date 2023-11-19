وزير الطاقة السعودي يعلن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي

التالي

الراعي: المجلس النيابي لا يقوم عمدا بواجبه الأول والأساسي وهو إنتخاب رئيس للجمهورية ويغيّب السلطة العليا في البلاد منذ سنة فيتعثر هذا المجلس النيابي ويفقد مسؤوليته في التشريع والمحاسبة والمساءلة