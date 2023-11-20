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المقاومة الاسلامية: استهدفنا بالأسلحة ‏المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون

آخر الأخبار
2023-11-20 | 04:10
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المقاومة الاسلامية: استهدفنا بالأسلحة ‏المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون
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المقاومة الاسلامية: استهدفنا بالأسلحة ‏المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون

 
 
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