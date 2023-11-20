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المدير الطبي للمستشفى الإندونيسي للجزيرة: نواجه أزمة حادة بسبب نقص الوقود ولدينا مولد صغير للعناية المركزة فقط
آخر الأخبار
2023-11-20 | 06:50
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المدير الطبي للمستشفى الإندونيسي للجزيرة: نواجه أزمة حادة بسبب نقص الوقود ولدينا مولد صغير للعناية المركزة فقط
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