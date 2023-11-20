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o
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o
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o
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الإعلام الحكومي في غزة: المجتمع الدولي والإحتلال يتحملان مسؤولية تردي الوضع الإنساني وانعدام الغذاء في قطاع غزة
آخر الأخبار
2023-11-20 | 09:24
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الإعلام الحكومي في غزة: المجتمع الدولي والإحتلال يتحملان مسؤولية تردي الوضع الإنساني وانعدام الغذاء في قطاع غزة
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