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كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي في المدينة وضواحيها

آخر الأخبار
2023-11-20 | 12:07
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كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي في المدينة وضواحيها
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كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي في المدينة وضواحيها

 
 
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