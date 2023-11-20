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o
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19
o
كسروان
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o
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o
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o
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المتحدث بإسم القسام: دمرنا في الساعات الـ72 الماضية 60 آلية عسكرية صهيونية منها 10 ناقلات جند
آخر الأخبار
2023-11-20 | 12:36
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المتحدث بإسم القسام: دمرنا في الساعات الـ72 الماضية 60 آلية عسكرية صهيونية منها 10 ناقلات جند
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