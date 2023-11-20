نقولا نحاس لـ"عشرين 30": تثبيت سعر الصرف أحد الادوات الاساسية للنمو الاقتصادي والحكومة قدمت 6 مشاريع قوانين اصلاحية مع الموازنة كما قدمت كل مشاريع القوانين الاصلاحية المطلوية لكن الخلافات السياسية تحول دون اقرارها

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