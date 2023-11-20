غادة أيوب لـ"عشرين 30": نحن كتكتل "الجمهورية القوية" سنتشاور مع المعارضة وسيكون لنا موقف من الموازنة واذا أُصدرت كما وردت الى مجلس النواب فستكون كارثية على اللبنانيين وسننتهي من درسها وسنصدر توصياتنا

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