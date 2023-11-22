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o
متن
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o
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o
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الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد وحدة في لواء جولاني خلال معارك في شمال قطاع غزة
آخر الأخبار
2023-11-21 | 23:47
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الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد وحدة في لواء جولاني خلال معارك في شمال قطاع غزة
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