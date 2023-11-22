حركة حماس: إطلاق سراح 50 من محتجزي الإحتلال من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا

غارتان من الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على أطراف بلدة ياطر

غارتان من الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على أطراف بلدة ياطر

أ.ف.ب: السيسي يرحب بـ"نجاح" وساطة مصرية قطرية أميركية في التوصل إلى اتفاق الهدنة