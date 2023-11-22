المقاومة الإسلامية:‏ استهداف تموضعات جنود ‏وآليات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان وتحقيق إصابات مباشرة

مصدر في حزب الله لـ"الجزيرة": "الحزب" سيلتزم بالهدنة التي أعلن عنها وأي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلالها سيقابل برد

مصدر في حزب الله لـ"الجزيرة": "الحزب" سيلتزم بالهدنة التي أعلن عنها وأي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلالها سيقابل برد

"الخارجية" ترحّب بالوصول الى اتفاق هدنة انسانية في غزة: نأمل أن يستتبع ذلك العمل على حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية