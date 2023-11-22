عبد اللهيان: أهنىء الشعب اللبناني والجيش اللبناني والحكومة اللبنانية بالعيد الوطني في لبنان

المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد محمد ربيعة عودة "ناصر" من بلدة الخضر في البقاع

المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد محمد ربيعة عودة "ناصر" من بلدة الخضر في البقاع

مصدر في حزب الله لـ"الجزيرة": "الحزب" سيلتزم بالهدنة التي أعلن عنها وأي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلالها سيقابل برد